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Hensel 9&quot;(M) рефлектор для моноблоков ЕН средний

Hensel 9&quot;(M) рефлектор для моноблоков ЕН средний

Hensel
Артикул: NVF-1312

Hensel 9" (M) –  превосходный средний рефлектор для использования с осветителями серий Hensel Expert Pro, Contra, eFLASH, Expert, EH Pro Flash Head, EH Pro Mini и EHT Scanlight. Обеспечивает возможность точного и эффективного управления светом. Высокое качество изготовления обеспечивает надежность и удобство в работе.

Байонет Hensel. Длина – 18 см, диаметр – 23 см.  

Описание

Характеристики:

  • ведущее число – 2 м; 500 Дж; ISO 100
  • возможность установки сотовых решеток – есть
  • диаметр – 23 см
  • покрытие – серебристое, рельефное
  • угол направленности – 50 град.

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