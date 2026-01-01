Характеристики:
- ведущее число – 2 м; 500 Дж; ISO 100
- возможность установки сотовых решеток – есть
- диаметр – 23 см
- покрытие – серебристое, рельефное
- угол направленности – 50 град.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Hensel 9" (M) – превосходный средний рефлектор для использования с осветителями серий Hensel Expert Pro, Contra, eFLASH, Expert, EH Pro Flash Head, EH Pro Mini и EHT Scanlight. Обеспечивает возможность точного и эффективного управления светом. Высокое качество изготовления обеспечивает надежность и удобство в работе.
Байонет Hensel. Длина – 18 см, диаметр – 23 см.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter