Hensel (5064) Reflectorset S, M, L комлпект 9-дюймовых рефлекторов

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Комлпект 9-дюймовых рефлекторов Hensel (5064) Reflectorset, размером S, M, L.
Комплект из трех рефлекторов диаметром 23 см и длинной 13, 18 и 23 см. Внутренняя поверхность имеет серебристое покрытие. Имеется возможность установки сотовых решеток (преобретаются отдельно). Байонет - Hensel EH.
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