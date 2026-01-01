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Hensel (5064) Reflectorset S, M, L комлпект 9-дюймовых рефлекторов

Hensel (5064) Reflectorset S, M, L комлпект 9-дюймовых рефлекторов

Hensel
Артикул: DAN-2595

Комлпект 9-дюймовых рефлекторов Hensel (5064) Reflectorset, размером S, M, L.

Комплект из трех рефлекторов диаметром 23 см и длинной 13, 18 и 23 см. Внутренняя поверхность имеет серебристое покрытие. Имеется возможность установки сотовых решеток (преобретаются отдельно). Байонет - Hensel EH. 

Описание

Hensel (5064) Reflectorset S, M, L комлпект 9-дюймовых рефлекторов

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