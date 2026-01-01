Godox стандартный рефлектор с белым диффузором для вспышек AD200, AD360, AD-S1 и AD-S2

Артикул: NVF-9555

Стандартный рефлектор с белым диффузором Godox предназначен для работы с фотовспышками AD200, AD360 AD-S1 и AD-S2.

Рефлектор - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Диффузоры смягчают поток света и делают более мягким световое пятно.