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Godox стандартный рефлектор с белым диффузором для вспышек AD200, AD360, AD-S1 и AD-S2
Godox стандартный рефлектор с белым диффузором для вспышек AD200, AD360, AD-S1 и AD-S2
Godox стандартный рефлектор с белым диффузором для вспышек AD200, AD360, AD-S1 и AD-S2
Godox стандартный рефлектор с белым диффузором для вспышек AD200, AD360, AD-S1 и AD-S2
Godox стандартный рефлектор с белым диффузором для вспышек AD200, AD360, AD-S1 и AD-S2
Godox стандартный рефлектор с белым диффузором для вспышек AD200, AD360, AD-S1 и AD-S2

Godox стандартный рефлектор с белым диффузором для вспышек AD200, AD360, AD-S1 и AD-S2

Godox
Артикул: NVF-9555

Стандартный рефлектор с белым диффузором Godox предназначен для работы с фотовспышками AD200, AD360 AD-S1 и AD-S2.

Рефлектор - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Диффузоры смягчают поток света и делают более мягким световое пятно.

Описание

Godox стандартный рефлектор с белым диффузором для вспышек AD200, AD360, AD-S1 и AD-S2

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