Godox стандартный рефлектор с белым диффузором для вспышек AD200, AD360, AD-S1 и AD-S2

Шторки Godox BD-07 для фотовспышки AD200.
Шторки служат для формирования направленого светового потока. Изготовлены из металла.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Стандартный рефлектор с белым диффузором Godox предназначен для работы с фотовспышками AD200, AD360 AD-S1 и AD-S2.
Рефлектор - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Диффузоры смягчают поток света и делают более мягким световое пятно.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Шторки Godox BD-07 для фотовспышки AD200.
Шторки служат для формирования направленого светового потока. Изготовлены из металла.
Алкалиновая батарейка Varta Energy LR6 тип АА.
Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
KUPO 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin BLACK – удлинительный кронштейн с шестигранным наконечником.
Предназначен для установки на студийные стойки. Изготовлен из алюминиевого сплава. Длина, см – 108,5. Вес, кг – 1,38. Диаметр от 6,35 до 16 мм.
Godox тубус с сотой - для фотовспышек AD200, AD360 AD-S9.
Коническая насадка в форме тубуса с сотами. Позволяет получить узконаправленный луч света от вспышки для акцентирования деталей изображения или создания контрового источника света.