Fotokvant RF-28MB телерефектор 45 градусов с байонетом Multiblitz типа V 28 см

Временно нет в наличии

Глубокий телерефлектор диаметром 28 см обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания (45 градусов). Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Байонет - Multiblitz типа V.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter