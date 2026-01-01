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Fotokvant RF-28MB телерефектор 45 градусов с байонетом Multiblitz типа V 28 см
Fotokvant RF-28MB телерефектор 45 градусов с байонетом Multiblitz типа V 28 см
Fotokvant RF-28MB телерефектор 45 градусов с байонетом Multiblitz типа V 28 см
Fotokvant RF-28MB телерефектор 45 градусов с байонетом Multiblitz типа V 28 см

Fotokvant RF-28MB телерефектор 45 градусов с байонетом Multiblitz типа V 28 см

Fotokvant
Артикул: DAN-6689

Глубокий телерефлектор Fotokvant RF-28MB, с байонетом Multiblitz типа V.

Глубокий телерефлектор диаметром 28 см обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания (45 градусов). Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Байонет - Multiblitz типа V.

 

Описание

Fotokvant RF-28MB телерефектор 45 градусов с байонетом Multiblitz типа V 28 см

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