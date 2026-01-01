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Fotokvant RF-28CO телерефектор 45 градусов с байонетом Comet 28 см или 11 дюймов

Fotokvant
Артикул: DAN-6694

Глубокий телерефлектор Fotokvant RF-28CO, с байонетом Comet.

Глубокий телерефлектор диаметром 28 см обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания (45 градусов). Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Комплектуется сотами. Байонет - Comet.


Описание

Fotokvant RF-28CO телерефектор 45 градусов с байонетом Comet 28 см или 11 дюймов

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