Fotokvant RF-28CO телерефектор 45 градусов с байонетом Comet 28 см или 11 дюймов

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Глубокий телерефлектор Fotokvant RF-28CO, с байонетом Comet.
Глубокий телерефлектор диаметром 28 см обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания (45 градусов). Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Комплектуется сотами. Байонет - Comet.
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