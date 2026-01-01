Falcon Eyes SLS-PP28 насадка оптическая с байонетом SS

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes SLS-PP28 – оптическая металлическая насадка для создания художественных эффектов с помощью направленного луча света при съемке. Существует возможность использования масок.
Совместима со всеми вспышками серии SS. Фокусировка осуществляется с помощью линзы Френеля.
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