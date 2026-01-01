Godox FLS10 насадка оптическая с линзой Френеля. 

Описание

Оптическая насадка Godox FLS10 с линзой Френеля формирует яркий равномерный луч чистого света, угол расхождения луча регулируется от 10° до 35°. Насадка предназначена для использования совместно с светодиодными студийными осветителями с байонетом Bowens.

Размер насадки 295х295х135 мм.



Оптическая насадка с линзой Френеля FLS10 может изменять уровень освещенности (в пятне по оси прибора) в 19 раз. На внешней стороне собирающей линзы нанесены концентрические окружности, каждая из которых является миниатюрной кольцевой призмой, фокусирующей световой поток.



Угол рассеивания света оптической насадки FLS10 регулируется в диапазоне от 10° до 35°.

Благодаря плавной регулировке угла рассеивания можно получить сверхяркий узконаправленный или равномерный широкий распределенный световой поток.



Эргономичная и надежная конструкция оптической насадки с линзой Френеля обеспечивает минимальные потери света. Насадка имеет высокое светопропускание, при этом обеспечивается достаточная вентиляция.



Для безопасного хранения в комплект входит полужесткая сумка-кофр с двумя ручками для переноски. Кофр надежно закрывается на молнию и страхует оборудования от повреждения во время транспортировки.



Для управления световым потоком возможно приобретение дополнительных аксессуаров – на насадку можно установить шторки Godox LB-02 для FLS10. Шторки позволяют точно контролировать и избирательно ограничивать распространение светового луча.

Характеристики: