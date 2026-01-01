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Godox FLS10 насадка оптическая с линзой Френеля
Godox FLS10 насадка оптическая с линзой Френеля
Godox FLS10 насадка оптическая с линзой Френеля
Godox FLS10 насадка оптическая с линзой Френеля
Godox FLS10 насадка оптическая с линзой Френеля

Godox FLS10 насадка оптическая с линзой Френеля

Godox
Артикул: MTG-0537

Godox FLS10 насадка оптическая с линзой Френеля. 

Формирует яркий пучок света с изменяемой плотностью светового потока до 19 раз, регулируемый угол падения луча от 10° до 35°, байонет Bowens, сумка-кофр в комплекте.

Описание

Оптическая насадка Godox FLS10 с линзой Френеля формирует яркий равномерный луч чистого света, угол расхождения луча регулируется от 10° до 35°. Насадка предназначена для использования совместно с светодиодными студийными осветителями с байонетом Bowens.

Размер насадки 295х295х135 мм.

Оптическая насадка с линзой Френеля FLS10 может изменять уровень освещенности (в пятне по оси прибора) в 19 раз. На внешней стороне собирающей линзы нанесены концентрические окружности, каждая из которых является миниатюрной кольцевой призмой, фокусирующей световой поток.

Угол рассеивания света оптической насадки FLS10 регулируется в диапазоне от 10° до 35°.

Благодаря плавной регулировке угла рассеивания можно получить сверхяркий узконаправленный или равномерный широкий распределенный световой поток.

Эргономичная и надежная конструкция оптической насадки с линзой Френеля обеспечивает минимальные потери света. Насадка имеет высокое светопропускание, при этом обеспечивается достаточная вентиляция.

Для безопасного хранения в комплект входит полужесткая сумка-кофр с двумя ручками для переноски. Кофр надежно закрывается на молнию и страхует оборудования от повреждения во время транспортировки.

Для управления световым потоком возможно приобретение дополнительных аксессуаров – на насадку можно установить шторки Godox LB-02 для FLS10. Шторки позволяют точно контролировать и избирательно ограничивать распространение светового луча.

Характеристики: 

  • Байонет Bowens
  • Совместимость Knowled M600D, VL и др. светодиодными осветителями
  • Регулировка угла рассеивания 10°-35°
  • Диапазон рабочих температур -10°C~40°C
  • Размер 295х295х135 мм
  • Размер кофра 360х360х180 мм
  • Размер упаковки 360х360х180 мм
  • Вес 3кг
  • Вес комплекта в кофре 4.55кг
  • Вес с упаковкой 4.95кг

Комплектация

  • Насадка оптическая Godox FLS10 с линзой Френеля
  • Сумка-кофр

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