Fotokvant RS-01-HE Hard reflector спецрефлектор для ультражесткого света с переходником Hensel

Артикул: DAN-2579

Cпециальный рефлектор Fotokvant RS-01-HE Hard reflector для ультражесткого света.

Рефлектор позволяет получит поток ультражесткого света создающего контрастный драматический рисунок. С его помощью можно получить четко ограниченые, точно прорисованные тени. Иногда может быть полезен при съемке портрета. Байонет - Hensel.