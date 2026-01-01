Fotokvant RS-01-HE Hard reflector спецрефлектор для ультражесткого света с переходником Hensel

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Cпециальный рефлектор Fotokvant RS-01-HE Hard reflector для ультражесткого света.
Рефлектор позволяет получит поток ультражесткого света создающего контрастный драматический рисунок. С его помощью можно получить четко ограниченые, точно прорисованные тени. Иногда может быть полезен при съемке портрета. Байонет - Hensel.
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