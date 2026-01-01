Fotokvant RS-01-EP Hard reflector рефлектор для ультражесткого света с переход. Einstein Paul C.Buff

Артикул: DAN-2578

Cпециальный рефлектор Fotokvant RS-01-EP Hard reflector для ультражесткого света.

Рефлектор позволяет получит поток ультражесткого света создающего контрастный драматический рисунок. С его помощью можно получить четко ограниченые, точно прорисованные тени. Иногда может быть полезен при съемке портрета. Байонет - Einstein Paul C.Buff.