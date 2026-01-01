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Fotokvant RS-01-EL Hard reflector спецрефлектор для ультражесткого света с переходником Elinchrom
Fotokvant RS-01-EL Hard reflector спецрефлектор для ультражесткого света с переходником Elinchrom
Fotokvant RS-01-EL Hard reflector спецрефлектор для ультражесткого света с переходником Elinchrom
Fotokvant RS-01-EL Hard reflector спецрефлектор для ультражесткого света с переходником Elinchrom

Fotokvant RS-01-EL Hard reflector спецрефлектор для ультражесткого света с переходником Elinchrom

Fotokvant
Артикул: DAN-2577

Cпециальный рефлектор Fotokvant RS-01-EL Hard reflector для ультражесткого света.

Рефлектор позволяет получит поток ультражесткого света создающего контрастный драматический рисунок. С его помощью можно получить четко ограниченые, точно прорисованные тени. Иногда может быть полезен при съемке портрета. Байонет - Elinchrom.

Описание

Fotokvant RS-01-EL Hard reflector спецрефлектор для ультражесткого света с переходником Elinchrom

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