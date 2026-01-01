Fotokvant RO-02PF оптический рефлектор с байонетом Profoto

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Оптический рефлектор Fotokvant RO-02PF для создания световых эффектов, байонет - Profoto.
Рефлектор представляет из себя оптическое приспособление, набор трафаретов и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Profoto.
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