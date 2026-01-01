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Fotokvant RO-02HE оптический рефлектор с байонетом Hensel
Fotokvant RO-02HE оптический рефлектор с байонетом Hensel
Fotokvant RO-02HE оптический рефлектор с байонетом Hensel
Fotokvant RO-02HE оптический рефлектор с байонетом Hensel
Fotokvant RO-02HE оптический рефлектор с байонетом Hensel
Fotokvant RO-02HE оптический рефлектор с байонетом Hensel

Fotokvant RO-02HE оптический рефлектор с байонетом Hensel

Fotokvant
Артикул: DAN-6696

Оптический рефлектор Fotokvant RO-02HE для создания световых эффектов, байонет - Hensel.

Рефлектор представляет из себя оптическое приспособление, набор трафаретов и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Hensel.

Описание

Fotokvant RO-02HE оптический рефлектор с байонетом Hensel

Комплектация

  • Рефлектор RO-02HE.
  • Держатель - 1 шт.
  • Маски гобо - 5 шт.
  • Фильтры цветные - 5 шт.

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