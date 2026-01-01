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Fotokvant RO-02BL оптический рефлектор с байонетом Balcar
Fotokvant RO-02BL оптический рефлектор с байонетом Balcar
Fotokvant RO-02BL оптический рефлектор с байонетом Balcar
Fotokvant RO-02BL оптический рефлектор с байонетом Balcar
Fotokvant RO-02BL оптический рефлектор с байонетом Balcar
Fotokvant RO-02BL оптический рефлектор с байонетом Balcar

Fotokvant RO-02BL оптический рефлектор с байонетом Balcar

Fotokvant
Артикул: DAN-6702

Оптический рефлектор Fotokvant RO-02BL для создания световых эффектов, байонет - Balcar.

Рефлектор представляет из себя оптическое приспособление, набор трафаретов и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Balcar.


Описание

Fotokvant RO-02BL оптический рефлектор с байонетом Balcar

Комплектация

  • Рефлектор RO-02BL.
  • Держатель - 1 шт.
  • Маски гобо - 5 шт.
  • Фильтры цветные - 5 шт.

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