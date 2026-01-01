Fotokvant RO-02AD оптический рефлектор с байонетом Godox AD для Lumedyne/Quantum/Sunpak

Арт. DAN-2428

Студийная клипса Fotokvant CL-C36 с адаптером 16 мм.

Клипса с адаптером, предназначена для крепления фона к штанге или легких студийных приборов на любые поверхности. Изготовлена из металла и имеет демпферные накладки на зажимных губках.