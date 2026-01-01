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Fotokvant RO-02AD оптический рефлектор с байонетом Godox AD для Lumedyne/Quantum/Sunpak
Fotokvant RO-02AD оптический рефлектор с байонетом Godox AD для Lumedyne/Quantum/Sunpak
Fotokvant RO-02AD оптический рефлектор с байонетом Godox AD для Lumedyne/Quantum/Sunpak
Fotokvant RO-02AD оптический рефлектор с байонетом Godox AD для Lumedyne/Quantum/Sunpak
Fotokvant RO-02AD оптический рефлектор с байонетом Godox AD для Lumedyne/Quantum/Sunpak
Fotokvant RO-02AD оптический рефлектор с байонетом Godox AD для Lumedyne/Quantum/Sunpak

Fotokvant RO-02AD оптический рефлектор с байонетом Godox AD для Lumedyne/Quantum/Sunpak

Fotokvant
Артикул: DAN-6701

Оптический рефлектор Fotokvant RO-02AD для создания световых эффектов, байонет - Godox AD для Lumedyne/Quantum/Sunpak.

Рефлектор представляет из себя оптическое приспособление, набор трафаретов и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Godox AD для Lumedyne/Quantum/Sunpak.


Описание

Fotokvant RO-02AD оптический рефлектор с байонетом Godox AD для Lumedyne/Quantum/Sunpak

Комплектация

  • Рефлектор RO-02AD.
  • Держатель - 1 шт.
  • Маски гобо - 5 шт.
  • Фильтры цветные - 5 шт.

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