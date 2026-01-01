Fotokvant RO-02AD оптический рефлектор с байонетом Godox AD для Lumedyne/Quantum/Sunpak

Студийная клипса Fotokvant CL-C36 с адаптером 16 мм.
Клипса с адаптером, предназначена для крепления фона к штанге или легких студийных приборов на любые поверхности. Изготовлена из металла и имеет демпферные накладки на зажимных губках.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Оптический рефлектор Fotokvant RO-02AD для создания световых эффектов, байонет - Godox AD для Lumedyne/Quantum/Sunpak.
Рефлектор представляет из себя оптическое приспособление, набор трафаретов и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Godox AD для Lumedyne/Quantum/Sunpak.
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Студийная клипса Fotokvant CL-C36 с адаптером 16 мм.
Клипса с адаптером, предназначена для крепления фона к штанге или легких студийных приборов на любые поверхности. Изготовлена из металла и имеет демпферные накладки на зажимных губках.