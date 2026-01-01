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Bowens BW-1880 Universal Spot Attachment рефлектор универсальный спот

Bowens BW-1880 Universal Spot Attachment рефлектор универсальный спот

Bowens
Артикул: PSL-057

Рефлектор универсальный Bowens BW-1880 Universal Spot Attachment оснащен высококачественной оптической системой, которая дает возможность проецировать маски Гобо и фотошаблоны на фон или на любой объект фотосъемки.

Описание

Рефлектор Bowens BW-1880 Universal Spot Attachment может применяться для специального дополнительного подсвечивания отдельных частей объекта.

Характеристики:

  • Производитель – Bowens
  • Байонет – Bowens S-type
  • Цвет – черный

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