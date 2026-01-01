Bowens BW-1880 Universal Spot Attachment рефлектор универсальный спот

Рефлектор Bowens BW-1880 Universal Spot Attachment может применяться для специального дополнительного подсвечивания отдельных частей объекта.
Характеристики:
- Производитель – Bowens
- Байонет – Bowens S-type
- Цвет – черный
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рефлектор универсальный Bowens BW-1880 Universal Spot Attachment оснащен высококачественной оптической системой, которая дает возможность проецировать маски Гобо и фотошаблоны на фон или на любой объект фотосъемки.
Рефлектор Bowens BW-1880 Universal Spot Attachment может применяться для специального дополнительного подсвечивания отдельных частей объекта.
Характеристики:
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