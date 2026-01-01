Aputure Spotlight Mount II 36º Lens Kit проекционная насадка

Описание

Главной инновацией стал вращающийся на 360° барабан, объединяющий четырехстворчатые шторки и держатель Гобо, что позволяет мгновенно изменять ориентацию светового пятна без необходимости физически переставлять аксессуары. Оптимизирована для Aputure STORM 400x и 700x, amaran Halo 200x, 300x и 600x, а также amaran Ray 360c и 660c.

Прибор поддерживает сменные линзы от 19° до 50°, что является одним из самых широких диапазонов на рынке. Такая гибкость позволяет адаптировать световой пучок под любые задачи: от узких акцентных лучей до широкого заполнения. Оптическая система тщательно скорректирована для работы с источниками STORM, гарантируя максимальную светопередачу и отсутствие цветных ореолов по краям проецируемого изображения.



Модель совместима с профессиональными металлическими и стеклянными Гобо B-Size, открывая безграничные возможности для создания многоцветных проекций. При использовании стеклянных гобо с цветными элементами изображение динамически меняется в процессе фокусировки, добавляя драматический эффект в сцену. Прочный металлический корпус и прецизионные механизмы фиксации обеспечивают надежную работу даже при интенсивной эксплуатации на съемочной площадке. Использование байонета Bowens ProLock обеспечивает широкую совместимость с различными моноблоками.



Характеристики:

Zoom 3 6 °

Гарантия 12 месяцев

Габариты 387 × 241 × 455 мм

Вес без упаковки 5500 г