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Aputure Spotlight Mount II 19° Lens Kit проекционная насадка
Aputure Spotlight Mount II 19° Lens Kit проекционная насадка
Aputure Spotlight Mount II 19° Lens Kit проекционная насадка
Aputure Spotlight Mount II 19° Lens Kit проекционная насадка
Aputure Spotlight Mount II 19° Lens Kit проекционная насадка

Aputure Spotlight Mount II 19° Lens Kit проекционная насадка

Aputure
Артикул: MTG-6274

Aputure Spotlight Mount II 19° Lens Kit проекционная насадка. Spotlight Mount II - улучшенная версия популярного проекционного модификатора, созданная для создания резких световых рисунков с чистыми краями без хроматических аберраций и паразитных засветок.

Описание

Главной инновацией стал вращающийся на 360° барабан, объединяющий четырехстворчатые шторки и держатель Гобо, что позволяет мгновенно изменять ориентацию светового пятна без необходимости физически переставлять аксессуары. Оптимизирована для Aputure STORM 400x и 700x, amaran Halo 200x, 300x и 600x, а также amaran Ray 360c и 660c.

Прибор поддерживает сменные линзы от 19° до 50°, что является одним из самых широких диапазонов на рынке. Такая гибкость позволяет адаптировать световой пучок под любые задачи: от узких акцентных лучей до широкого заполнения. Оптическая система тщательно скорректирована для работы с источниками STORM, гарантируя максимальную светопередачу и отсутствие цветных ореолов по краям проецируемого изображения.

Модель совместима с профессиональными металлическими и стеклянными Гобо B-Size, открывая безграничные возможности для создания многоцветных проекций. При использовании стеклянных гобо с цветными элементами изображение динамически меняется в процессе фокусировки, добавляя драматический эффект в сцену. Прочный металлический корпус и прецизионные механизмы фиксации обеспечивают надежную работу даже при интенсивной эксплуатации на съемочной площадке. Использование байонета Bowens ProLock обеспечивает широкую совместимость с различными моноблоками.

Характеристики:

  • Zoom 19 °
  • Гарантия 12 месяцев
  • Габариты 387 × 241 × 455 мм
  • Вес без упаковки 5500 г
  • Байонет насадки Bowens ProLock

    • Комплектация

    • проекционная насадка
    • линза 19°
    • держатель гелевых фильтров
    • держатель масок Гобо B-Size
    • маска Гобо B-Size (4шт)
    • страховочная цепь 50см
    • кейс

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