Godox VSA-GS1 набор масок гобо

Арт. OLE-2583

Набор из 10 дисков Гобо для проекционной насадкой Nanlite PJ-BM Bowens. Набор №2 включает в себя включает в себя естественные эффекты воды, деревьев и листвы, а также пламя, фейерверки, графические узоры. Диаметр 87 мм