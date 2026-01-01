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-10 %
Godox Knowled GP-GS2 набор масок гобо для GP
Godox Knowled GP-GS2 набор масок гобо для GP
Godox Knowled GP-GS2 набор масок гобо для GP
Godox Knowled GP-GS2 набор масок гобо для GP
Godox Knowled GP-GS2 набор масок гобо для GP
Godox Knowled GP-GS2 набор масок гобо для GP
Godox Knowled GP-GS2 набор масок гобо для GP

Godox Knowled GP-GS2 набор масок гобо для GP

Godox
Артикул: OLE-3214

Набор из 6 масок Гобо для использования с проекционными насадками серии GODOX GP для  MG1200Bi (GP-19K, GP-26K и GP36K). Диаметр 148 мм. Маски выполнены из нержавеющей стали посредством лазерной резки. В данный набор входят маски с геометрическими арками, переплетенные ветви, облако сердечек и абстрактные геометрические узоры.

Описание

Godox Knowled GP-GS2 набор масок гобо для GP

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