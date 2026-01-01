Godox S120T-G соты для S120T

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Сотовая насадка на софтбокс-зонт S120T. Диаметр 120 см. Крепление с помощью липучки. Сотовая насадка позволяет сузить световой поток, сформировать красивое пятно освещения и уменьшить паразитные засветки фона при сложной постановки света.
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