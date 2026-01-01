Godox P128-LG сотовая решетка для Parabolic 128

Артикул: DAN-8692

Сотовая решетка Godox P128-LG разработана специально для параболического рефлектора Godox Parabolic 128 и комплекта Parabolic P128Kit.Сотовая решетка крепится к передней части рефлектора. Решетка преднезначена для сужения светового потока и минимизации излишней засветки.Возможно использование сотовой решетки Godox P128-LG совместно с тканевым рассеивателем Godox P128-D2, который смягчает световой поток от осветителя и уменьшает резкость теней.