Godox P128-LG сотовая решетка для Parabolic 128

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Сотовая решетка Godox P128-LG разработана специально для параболического рефлектора Godox Parabolic 128 и комплекта Parabolic P128Kit.Сотовая решетка крепится к передней части рефлектора. Решетка преднезначена для сужения светового потока и минимизации излишней засветки.Возможно использование сотовой решетки Godox P128-LG совместно с тканевым рассеивателем Godox P128-D2, который смягчает световой поток от осветителя и уменьшает резкость теней.
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