Wansen GEL-82D фолиевый фильтр светло-голубой

Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).
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Москва
Малая Семеновская 3с6
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Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фолиевый фильтр Wansen GEL-82D - гелевый фильтр светло-голубого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).
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