Rotolight (R421) RL48 Lee Filters Colour FX Add-On Pack комплект светофильтров 10 шт.

Артикул: DAN-2603

Комплект гелевых светофильтров Rotolight (R421) RL48 Lee Filters Colour FX Add-On Pack, 10 шт.

Специальные гелевые фильтры для кольцевых осветительных приборов. Комплект включает в себя 10 самых популярных гелевых цветных светофильтров Lee, разработанных для наиболее обычных условий освещения. Подходят для использования с моделями Rotolight Stealth RL48, RL48-A и RL48-B.