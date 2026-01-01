Rotolight (R421) RL48 Lee Filters Colour FX Add-On Pack комплект светофильтров 10 шт.

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект гелевых светофильтров Rotolight (R421) RL48 Lee Filters Colour FX Add-On Pack, 10 шт.
Специальные гелевые фильтры для кольцевых осветительных приборов. Комплект включает в себя 10 самых популярных гелевых цветных светофильтров Lee, разработанных для наиболее обычных условий освещения. Подходят для использования с моделями Rotolight Stealth RL48, RL48-A и RL48-B.
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