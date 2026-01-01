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Chris James 027 Medium Red фолиевый фильтр красный

Chris James 027 Medium Red фолиевый фильтр красный

Chris James
Артикул: DAN-4008

Фолиевый фильтр Chris James Medium Red 027, красный.

Гелевый (фолиевый) светофильтр используется с различными световыми источниками. Применяется для заливки циклорамы.

Описание

Характеристики:

  • стандартный источник света - цветовая температура 6774 К
  • коэффициент пропускания - 3,6 проц.
  • коэффициент поглощения - 1,44
  • ширина - 122 см
  • длинна - 762 см
  • вес - 1,2 кг

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