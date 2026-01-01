Chris James 027 Medium Red фолиевый фильтр красный

Характеристики:
- стандартный источник света - цветовая температура 6774 К
- коэффициент пропускания - 3,6 проц.
- коэффициент поглощения - 1,44
- ширина - 122 см
- длинна - 762 см
- вес - 1,2 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фолиевый фильтр Chris James Medium Red 027, красный.
Гелевый (фолиевый) светофильтр используется с различными световыми источниками. Применяется для заливки циклорамы.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
DGTape Gaffa Tape Black - тейп матовый черный, размер 48 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, матовый.
Chris James 029 Plasa Red фолиевый фильтр. Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цветовая температура 6774К. Коэффициент пропускания: 5.8%. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Red 106 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 9,3%, поглощение 1,03. Цена указана за один погонный метр.