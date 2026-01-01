Chris James 027 Medium Red фолиевый фильтр красный

Арт. MTG-2875

Chris James 029 Plasa Red фолиевый фильтр. Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цветовая температура 6774К. Коэффициент пропускания: 5.8%. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.