Chris James 345 Fuschia Pink фолиевый фильтр

Арт. DAN-5878

Фолиевый фильтр Chris James 052 Light Lavender.

Фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters широко применяется в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Фильтры поставляются в рулонах. Размер рулона - 1,22 x 7,62 м. Цена указана за один погонный метр. Цвет - светло-лавандовый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.