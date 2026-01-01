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Chris James 345 Fuschia Pink фолиевый фильтр
Chris James 345 Fuschia Pink фолиевый фильтр

Chris James 345 Fuschia Pink фолиевый фильтр

Chris James
Артикул: MTG-2874

Chris James 345 Fuschia Pink фолиевый фильтр.  Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Относится к эффетным фильтрам. Цветовая температура 6774К. Коэффициент пропускания: 13.88 % 

Описание

Chris James 345 Fuschia Pink фолиевый фильтр

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