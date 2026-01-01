Фолиевый фильтр Fire 019 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Chris James 345 Fuschia Pink фолиевый фильтр. Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Относится к эффетным фильтрам. Цветовая температура 6774К. Коэффициент пропускания: 13.88 %
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Фолиевый фильтр Fire 019 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Deep Lavander 170 известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Chris James 052 Light Lavender.
Фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters широко применяется в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Фильтры поставляются в рулонах. Размер рулона - 1,22 x 7,62 м. Цена указана за один погонный метр. Цвет - светло-лавандовый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.
Фолиевый фильтр Just Blue 079 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 5,6%, поглощение 1,25%. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Flame Red 164 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 18%, поглощение 0,74%. Цена указана за один погонный метр.