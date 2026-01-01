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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Chris James 332 Special Rose Pink фолиевый фильтр. Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цветовая температура 6774К. Коэффициент пропускания: 10.95 % Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
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