Артикул: MTG-2876

Chris James 332 Special Rose Pink фолиевый фильтр. Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цветовая температура 6774К. Коэффициент пропускания: 10.95 % Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.