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Phottix 82762 Rani 60 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 60 см
Phottix 82762 Rani 60 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 60 см
Phottix 82762 Rani 60 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 60 см
Phottix 82762 Rani 60 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 60 см
Phottix 82762 Rani 60 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 60 см
Phottix 82762 Rani 60 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 60 см
Phottix 82762 Rani 60 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 60 см
Phottix 82762 Rani 60 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 60 см
Phottix 82762 Rani 60 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 60 см
Phottix 82762 Rani 60 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 60 см

Phottix 82762 Rani 60 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 60 см

Phottix
Артикул: DAN-5601

Софтрефлектор Phottix (82762) Rani 60 Folding Beauty Dish серебряный, диаметр - 60 см.

Быстрораскладной отражатель (октобокс), имеет внутреннее крепление из стекловолокна, что позволяет собирать всю конструкцию за короткий промежуток времени. Качество освещения можно сравнить с тем, которое получают от отражателей beаuty dish. Внутренняя поверхность - серебро. Диаметр - 60 см.

Описание

Рефлектор изготовлен из термоустойчивых материалов. Внутренняя поверхность серебряного цвета.

Привлекательным является то, что модификатор объединяет в себе портретную тарелку и октобокс. Оснащен адаптером Bowens.

Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.

Световая характеристика потери света с шагом апертуры:

  • режим софтбокса:
    • только внутренний диффузор - -0,7
    • внутренний и внешний диффузор - -0,7
    • только соты - -1,7
    • внутренний диффузор и соты - -1,3
    • внутренний и внешний, и соты - -1,9

Комплектация

  • Софтбокс - портретная тарелка
  • Передний диффузор.
  • Внутренний диффузор.
  • Центральный отражающий диск (дефлектор)
  • Тканевая сотовая сетка (соты)
  • Сумка для переноски.

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25 440 ₽
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