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HENSEL (8612 ) ACS Beauty Dish kit комплект серебристая портретная тарелка с сотовой решеткой для р

HENSEL (8612 ) ACS Beauty Dish kit комплект серебристая портретная тарелка с сотовой решеткой для р

Hensel
Артикул: MTG-1805

HENSEL (8612 ) ACS Beauty Dish kit комплект серебристая портретная тарелка с сотовой решеткой. 

Обязательный аксессуар для каждого квалифицированного фотографа – просто идеально подходит для портретной съёмки, съёмки людей и бьюти-фотосъёмки! Комплект с сотами и мягкой сумкой для транспортировки. Размер - 22". 

Описание

HENSEL (8612 ) ACS Beauty Dish kit комплект серебристая портретная тарелка с сотовой решеткой для р

Комплектация

  • 1x портретная тарелка acs beauty dish eh (8608)
  • 1x соты 22" № 3 (870)
  • 1x сумка для портретной тарелки (9900)
  • 1x держатель фильтров (9806113)

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