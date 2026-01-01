HENSEL (8612 ) ACS Beauty Dish kit комплект серебристая портретная тарелка с сотовой решеткой для р

Артикул: MTG-1805

HENSEL (8612 ) ACS Beauty Dish kit комплект серебристая портретная тарелка с сотовой решеткой.

Обязательный аксессуар для каждого квалифицированного фотографа – просто идеально подходит для портретной съёмки, съёмки людей и бьюти-фотосъёмки! Комплект с сотами и мягкой сумкой для транспортировки. Размер - 22".