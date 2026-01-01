HENSEL (8612 ) ACS Beauty Dish kit комплект серебристая портретная тарелка с сотовой решеткой для р

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
HENSEL (8612 ) ACS Beauty Dish kit комплект серебристая портретная тарелка с сотовой решеткой.
Обязательный аксессуар для каждого квалифицированного фотографа – просто идеально подходит для портретной съёмки, съёмки людей и бьюти-фотосъёмки! Комплект с сотами и мягкой сумкой для транспортировки. Размер - 22".
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter