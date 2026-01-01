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Godox RFT21W рефлектор серебрянный для R1200
Godox RFT21W рефлектор серебрянный для R1200
Godox RFT21W рефлектор серебрянный для R1200
Godox RFT21W рефлектор серебрянный для R1200

Godox RFT21W рефлектор серебрянный для R1200

Godox
Артикул: DAN-9553

Портретная тарелка для импульсной кольцевой головы Godox Wistro R1200, с серебристым отражающим покрытием. Диаметр - 38.5 см.

Описание

Разработан специально для установки на импульсной кольцевой голове Godox Wistro R1200 для генераторной вспышки AD1200. Представляет собой портретную тарелку с серебристым отражающим покрытием.

Рефлектор диаметром 38.5 см и глубиной 6.9 см изготовлен из металла, надежен и долговечен в использовании. Толстое защитное стекло рефлектора дополнительно обезопасит импульсную лампу выносной головы во время съемок.

Насадка устанавливается в байонетное кольцо кольцевой головы R1200, комплектный колпак-рефлектор снимается и заменяется на RFT21W.

Серебристое отражающее покрытие имеет большую светоотражающую способность, но дает больший контраст по сравнению с белой поверхностью.

МодельRFT21S
Совместимостьимпульсная кольцевая голова Godox Wistro R1200
МатериалМеталл/стекло
Внутреннее покрытиесеребро
Диаметр38.5 см
Глубина6.9 см
Размер упаковки44х43.5х11.5 см
Вес0.7 кг
Вес с упаковкой1.2 кг

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