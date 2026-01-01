Godox RFT21W рефлектор серебрянный для R1200

Разработан специально для установки на импульсной кольцевой голове Godox Wistro R1200 для генераторной вспышки AD1200. Представляет собой портретную тарелку с серебристым отражающим покрытием.
Рефлектор диаметром 38.5 см и глубиной 6.9 см изготовлен из металла, надежен и долговечен в использовании. Толстое защитное стекло рефлектора дополнительно обезопасит импульсную лампу выносной головы во время съемок.
Насадка устанавливается в байонетное кольцо кольцевой головы R1200, комплектный колпак-рефлектор снимается и заменяется на RFT21W.
Серебристое отражающее покрытие имеет большую светоотражающую способность, но дает больший контраст по сравнению с белой поверхностью.
|Модель
|RFT21S
|Совместимость
|импульсная кольцевая голова Godox Wistro R1200
|Материал
|Металл/стекло
|Внутреннее покрытие
|серебро
|Диаметр
|38.5 см
|Глубина
|6.9 см
|Размер упаковки
|44х43.5х11.5 см
|Вес
|0.7 кг
|Вес с упаковкой
|1.2 кг