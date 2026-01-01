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Godox CS-50T-S шторки тканевые для CS-50T
Godox CS-50T-S шторки тканевые для CS-50T

Godox CS-50T-S шторки тканевые для CS-50T

Godox
Артикул: OLE-3252

Съемная тканевая шторка легко крепится к софтбоксу, поднимается и опускается вокруг него. Позволяет контролировать распределение света, устраняет паразитарную засветку. Предназначена для софтбокса Godox CS-50T. Внешняя сторона - черная, внутренняя - черная/серебристая.

Описание

Godox CS-50T-S шторки тканевые для CS-50T

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