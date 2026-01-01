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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Westcott ICE LIGHT BARN DOORS 5561 светоформирующая насадка. Направляют световой поток. Длинные шторки препятствуют рассеиванию света. Управление световым пятном, регулируя шторки. Устанавливаются без дополнительных крепежей. Цельнометаллическая конструкция.
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