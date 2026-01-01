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Westcott ICE LIGHT BARN DOORS 5561 светоформирующая насадка
Westcott ICE LIGHT BARN DOORS 5561 светоформирующая насадка

Westcott ICE LIGHT BARN DOORS 5561 светоформирующая насадка

Westcott
Артикул: MTG-3078

Westcott ICE LIGHT BARN DOORS 5561 светоформирующая насадка. Направляют световой поток. Длинные шторки препятствуют рассеиванию света. Управление световым пятном, регулируя шторки. Устанавливаются без дополнительных крепежей. Цельнометаллическая конструкция. 

Описание

Westcott ICE LIGHT BARN DOORS 5561 светоформирующая насадка

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