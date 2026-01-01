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Rotolight (R320) Anova Barn Doors Aluminum шторки 6-лепестковые

Rotolight (R320) Anova Barn Doors Aluminum шторки 6-лепестковые

Rotolight
Артикул: DAN-2614

Шторки Rotolight (R320) Anova Barn Doors шестилепестковые.

Специальная насадка, ограничивающая распространение светового потока. Позволяет направить свет в определенную область. Модель имеет специальные металлические лепестки, которыми можно регулировать световой поток в зависимости от творческих задач фотографа.

Описание

Rotolight (R320) Anova Barn Doors Aluminum шторки 6-лепестковые

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