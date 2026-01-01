Артикул: DAN-2619

Rotolight (R222) Aeos Honey louvre сотовая решетка.

Используется для установки на светодиодные панели Rotolight AEOS для создания более контрастного и жесткого свето-теневого рисунка и уменьшения угла светового потока до 40°.

Решетка изготовлена из алюминия. Крепится на осветитель с помощью двух комплектных винтов. Легкая и прочная конструкция.