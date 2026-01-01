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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Rotolight (R222) Aeos Honey louvre сотовая решетка.
Используется для установки на светодиодные панели Rotolight AEOS для создания более контрастного и жесткого свето-теневого рисунка и уменьшения угла светового потока до 40°.
Решетка изготовлена из алюминия. Крепится на осветитель с помощью двух комплектных винтов. Легкая и прочная конструкция.
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