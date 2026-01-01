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Profoto (101205) соты для А1 Grid Kit
Profoto (101205) соты для А1 Grid Kit
Profoto (101205) соты для А1 Grid Kit
Profoto (101205) соты для А1 Grid Kit
Profoto (101205) соты для А1 Grid Kit

Profoto (101205) соты для А1 Grid Kit

Profoto
Артикул: MTG-0156

Profoto (101205) Grid Kit - это небольшой портативный набор, состоящий из двух сеток, которые уменьшают рассеивание света до 10 или 20 градусов. Благодаря магнитному креплению сетки легко устанавливаются на Profoto A1. Сетки создают ровное круглое световое пятно, что делает их полезными для многих фотографических целей, таких как создание акцентного освещения, необычных фоновых эффектов или просто управление рассеянным светом. Соты совместимы с гелевыми фильтрами.

Описание

Profoto (101205) соты для А1 Grid Kit

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