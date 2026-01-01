Profoto (100646) сотовый фильтр 5 градусов для 900649

Артикул: DAN-0138

Profoto (100646) – сотовая насадка для софтрефлектора. С ее помощью можно изменить форму и интенсивность светового потока от вспышки моноблока. Размер окружности определяется плотностью сот, толщиной и расстоянием до объекта съемки. Сумка для хранения в комплекте.