Profoto (100646) сотовый фильтр 5 градусов для 900649

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto (100646) – сотовая насадка для софтрефлектора. С ее помощью можно изменить форму и интенсивность светового потока от вспышки моноблока. Размер окружности определяется плотностью сот, толщиной и расстоянием до объекта съемки. Сумка для хранения в комплекте.
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