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NANLUX HC-TK280B сотовая решётка для TK-280B/TK-450 HC-TK280B
NANLUX HC-TK280B сотовая решётка для TK-280B/TK-450 HC-TK280B
NANLUX HC-TK280B сотовая решётка для TK-280B/TK-450 HC-TK280B
NANLUX HC-TK280B сотовая решётка для TK-280B/TK-450 HC-TK280B
NANLUX HC-TK280B сотовая решётка для TK-280B/TK-450 HC-TK280B

NANLUX HC-TK280B сотовая решётка для TK-280B/TK-450 HC-TK280B

NANLUX
Артикул: MTG-0469

NANLUX HC-TK280B сотовая решётка для TK-280B/TK-450.

Ячеистая сетка предназначенная для светодиодных софтбоксов серии TK (TK-450 / TK280B), придает свету направленность и помогает контролировать рассеивание. Также помогает уменьшить множественные тени, которые создавали бы традиционные квадратные жалюзи.

Описание

Характеристики: 

  • Размер - 1140 x 335 x 25 мм
  • Вес - 1,42 кг

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