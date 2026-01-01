NANLUX HC-TK280B сотовая решётка для TK-280B/TK-450 HC-TK280B

Характеристики:
- Размер - 1140 x 335 x 25 мм
- Вес - 1,42 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
NANLUX HC-TK280B сотовая решётка для TK-280B/TK-450.
Ячеистая сетка предназначенная для светодиодных софтбоксов серии TK (TK-450 / TK280B), придает свету направленность и помогает контролировать рассеивание. Также помогает уменьшить множественные тени, которые создавали бы традиционные квадратные жалюзи.
Характеристики:
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