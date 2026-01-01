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NANLUX HC-TK140B сотовая решётка для TK-140B/TK-200
NANLUX HC-TK140B сотовая решётка для TK-140B/TK-200
NANLUX HC-TK140B сотовая решётка для TK-140B/TK-200
NANLUX HC-TK140B сотовая решётка для TK-140B/TK-200
NANLUX HC-TK140B сотовая решётка для TK-140B/TK-200

NANLUX HC-TK140B сотовая решётка для TK-140B/TK-200

NANLUX
Артикул: MTG-0473

NANLUX HC-TK140B сотовая решётка для TK-140B/TK-200.

Ячеистая сетка предназначенная для светодиодных софтбоксов серии TK (ТК-140В/ТК-200), придает свету направленность и помогает контролировать рассеивание. Также помогает уменьшить множественные тени, которые создавали бы традиционные квадратные жалюзи. 

Описание

Характеристики: 

  • Размер - 700 x 335 x 25 мм
  • Вес - 0,96 кг

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