Характеристики:
- Размер - 700 x 335 x 25 мм
- Вес - 0,96 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
NANLUX HC-TK140B сотовая решётка для TK-140B/TK-200.
Ячеистая сетка предназначенная для светодиодных софтбоксов серии TK (ТК-140В/ТК-200), придает свету направленность и помогает контролировать рассеивание. Также помогает уменьшить множественные тени, которые создавали бы традиционные квадратные жалюзи.
Характеристики:
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