Артикул: MTG-0468

NANLUX EC-TK280B соты для TK-280B/TK-450.

Сотовая решетка серии Eggcrate расширяет возможности формования света в приборах серии TK (TK-280B/TK-450). Идеально подходит для контроля потока или вспышки и сужения луча света. Быстрая и простая в установке инновационная конструкция без рамы позволяет легко складывать и хранить ее.