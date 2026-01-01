images
images
images
images
images
NANLUX EC-TK280B соты для TK-280B/TK-450
NANLUX EC-TK280B соты для TK-280B/TK-450
NANLUX EC-TK280B соты для TK-280B/TK-450
NANLUX EC-TK280B соты для TK-280B/TK-450
NANLUX EC-TK280B соты для TK-280B/TK-450

NANLUX EC-TK280B соты для TK-280B/TK-450

NANLUX
Артикул: MTG-0468

NANLUX EC-TK280B соты для TK-280B/TK-450.

Сотовая решетка серии Eggcrate расширяет возможности формования света в приборах серии TK (TK-280B/TK-450). Идеально подходит для контроля потока или вспышки и сужения луча света. Быстрая и простая в установке инновационная конструкция без рамы позволяет легко складывать и хранить ее. 

Описание

Характеристики:

Размер - 1148 x 340 x 75 мм
Вес - 0,58 кг
Угол пучка: 65°

Комплектация

Чехол для переноски входит в комплект поставки.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Брассаи
Брассаи
Как стать звездным влогером 2
Как стать звездным влогером 2
Ле Гре
Ле Гре
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть II
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть II
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.