Характеристики:
Размер - 714 x 340 x 75 мм
Вес - 0,39 кг
Угол пучка: 65°
Москва
Малая Семеновская 3с6
NANLUX EC-TK140B соты для TK-140B/TK-200 EC-TK140B.
Сотовая решетка серии Eggcrate расширяет возможности формования света в приборах серии TK (TK-140B/TK-200). Идеально подходит для контроля потока или вспышки и сужения луча света. Быстрая и простая в установке инновационная конструкция без рамы позволяет легко складывать и хранить ее.
Характеристики:
Размер - 714 x 340 x 75 мм
Вес - 0,39 кг
Угол пучка: 65°
Чехол для переноски входит в комплект поставки.
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