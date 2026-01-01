Артикул: MTG-0472

NANLUX EC-TK140B соты для TK-140B/TK-200 EC-TK140B.

Сотовая решетка серии Eggcrate расширяет возможности формования света в приборах серии TK (TK-140B/TK-200). Идеально подходит для контроля потока или вспышки и сужения луча света. Быстрая и простая в установке инновационная конструкция без рамы позволяет легко складывать и хранить ее.