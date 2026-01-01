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NANLUX EC-DN650C Eggcrate for 650C сотовая решетка
NANLUX EC-DN650C Eggcrate for 650C сотовая решетка
NANLUX EC-DN650C Eggcrate for 650C сотовая решетка
NANLUX EC-DN650C Eggcrate for 650C сотовая решетка
NANLUX EC-DN650C Eggcrate for 650C сотовая решетка

NANLUX EC-DN650C Eggcrate for 650C сотовая решетка

NANLUX
Артикул: DAN-9991

NANLUX EC-DN650C Eggcrate for 650C сотовая решетка. 

Сотовая решетка Eggcrate расширяет возможности формирования света в приборах серии Dyno.
Идеально подходит для контроля светового потока и сужения луча света.
Быстрая и простая в установке инновационная конструкция без рамы позволяет легко ее складывать и хранить.

Описание

Характеристики:

  • Размер - 670 x 385 x 55 мм
  • Вес - 0,37 кг

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