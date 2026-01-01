Характеристики:
- Размер - 670 x 385 x 55 мм
- Вес - 0,37 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
NANLUX EC-DN650C Eggcrate for 650C сотовая решетка.
Сотовая решетка Eggcrate расширяет возможности формирования света в приборах серии Dyno.
Идеально подходит для контроля светового потока и сужения луча света.
Быстрая и простая в установке инновационная конструкция без рамы позволяет легко ее складывать и хранить.
Характеристики:
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