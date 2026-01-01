Артикул: DAN-9985

NANLUX EC-DN1200C Eggcrate for 1200C сотовая решетка.

Сотовая решетка Eggcrate расширяет возможности формирования света в приборах серии Dyno.

Идеально подходит для контроля светового потока и сужения луча света.

Быстрая и простая в установке инновационная конструкция без рамы позволяет легко ее складывать и хранить.