Артикул: DAN-9990

NANLUX BD-DN650C Barndoor for Dyno650 шторки.

4-створчатая шторка Dyno была разработана специально для работы со светодиодной панелью Dyno 650 C.

Прочные и легкие створки позволяют более точно отсекать свет, контролировать поток и создавать более узкий и сфокусированный угол света без изменения качества мягкого освещения.