Характеристики:
- Размер - 695 x 40 x 410 мм
- Вес - 1,9 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
NANLUX BD-DN650C Barndoor for Dyno650 шторки.
4-створчатая шторка Dyno была разработана специально для работы со светодиодной панелью Dyno 650 C.
Прочные и легкие створки позволяют более точно отсекать свет, контролировать поток и создавать более узкий и сфокусированный угол света без изменения качества мягкого освещения.
Характеристики:
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