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NANLUX BD-DN1200C Barndoor for Dyno1200 шторки
NANLUX BD-DN1200C Barndoor for Dyno1200 шторки
NANLUX BD-DN1200C Barndoor for Dyno1200 шторки
NANLUX BD-DN1200C Barndoor for Dyno1200 шторки

NANLUX BD-DN1200C Barndoor for Dyno1200 шторки

NANLUX
Артикул: DAN-9984

NANLUX BD-DN1200C Barndoor for Dyno1200 шторки.

4-створчатая шторка Dyno была разработана специально для работы со светодиодной панелью Dyno 1200 C.
Прочные и легкие створки позволяют более точно отсекать свет, контролировать поток и создавать более узкий и сфокусированный угол света без изменения качества мягкого освещения. 

Описание

Характеристики:

  • Размер - 800 x 40 x 690 мм
  • Вес - 4,4 кг 

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