Артикул: DAN-9984

NANLUX BD-DN1200C Barndoor for Dyno1200 шторки.

4-створчатая шторка Dyno была разработана специально для работы со светодиодной панелью Dyno 1200 C.

Прочные и легкие створки позволяют более точно отсекать свет, контролировать поток и создавать более узкий и сфокусированный угол света без изменения качества мягкого освещения.