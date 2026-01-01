Артикул: OLE-1773

HENSEL Grand 90 Honeycomb Grid соты для октабокса

Сотовая насадка для октабокса HENSEL Grand 90. Крепление с помощью липучки. В комплект поставки входит транспортировочная сумка. Соты также можно использовать в сочетании с новым переходником hensel bounce.