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HENSEL Grand 120 Honeycomb Grid соты к софтбоксу

HENSEL Grand 120 Honeycomb Grid соты к софтбоксу

Hensel
Артикул: OLE-1774

HENSEL Grand 120 Honeycomb Grid соты к софтбоксу

Сотовая насадка для октабокса HENSEL Grand 120. Крепление с помощью липучки. В комплект поставки входит транспортировочная сумка. Соты также можно использовать в сочетании с новым переходником hensel bounce.

Описание

Сотовая насадка позволяет сузить световой поток, сформировать красивое пятно освещения и уменьшить паразитные засветки фона при сложной постановки света.

Характеристики:

Диаметр 120 см

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