Сотовая насадка позволяет сузить световой поток, сформировать красивое пятно освещения и уменьшить паразитные засветки фона при сложной постановки света.
Характеристики:
Диаметр 120 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
HENSEL Grand 120 Honeycomb Grid соты к софтбоксу
Сотовая насадка для октабокса HENSEL Grand 120. Крепление с помощью липучки. В комплект поставки входит транспортировочная сумка. Соты также можно использовать в сочетании с новым переходником hensel bounce.
Сотовая насадка позволяет сузить световой поток, сформировать красивое пятно освещения и уменьшить паразитные засветки фона при сложной постановки света.
Характеристики:
Диаметр 120 см
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