Артикул: OLE-1774

HENSEL Grand 120 Honeycomb Grid соты к софтбоксу

Сотовая насадка для октабокса HENSEL Grand 120. Крепление с помощью липучки. В комплект поставки входит транспортировочная сумка. Соты также можно использовать в сочетании с новым переходником hensel bounce.