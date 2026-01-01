Hensel (1730) 4-wing Barn Door with Filter Holder шторки для 9-дюймовые рефлектора

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Шторки для 9-дюймовых рефлекторов Hensel (1730) 4-wing barn door with filter holder.
Шторки с держателем фильтров дают возможность точного контроля освещения и ограничивают рассеянный свет. Предназначены для установки на 9-дюймовые рефлекторы Hensel.
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