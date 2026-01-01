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Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox TL-G120 соты для TL120 разработаны специально для осветителя TL120. Соты Godox TL-G120 сужают распространение луча света, позволяя точнее направлять поток, контролировать рассеивание и лучше выделять объект. Соты изготовлены из ткани и складываются плоско для удобства хранения.
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