Godox SA-08 шторки восьмилепестковые для S30

Описание

Используются для формирования и точного контроля луча света в соответствии с требованиями съемочного процесса. Благодаря наличию двух стандартных шторок и двух шторок с дополнительными лепестками SA-08 позволяет контролировать распределение луча для избирательного освещения съемочной сцен. Используются со светодиодным осветителем Godox S30.

