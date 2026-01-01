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-10 %
Godox SA-08 шторки восьмилепестковые для S30
Godox SA-08 шторки восьмилепестковые для S30
Godox SA-08 шторки восьмилепестковые для S30
Godox SA-08 шторки восьмилепестковые для S30
Godox SA-08 шторки восьмилепестковые для S30

Godox SA-08 шторки восьмилепестковые для S30

Godox
Артикул: DAN-9537

Универсальные 8-лепестковые шторки Godox SA-08 для фокусируемого светодиодного осветителя Godox S30.

Описание

Используются для формирования и точного контроля луча света в соответствии с требованиями съемочного процесса. Благодаря наличию двух стандартных шторок и двух шторок с дополнительными лепестками SA-08 позволяет контролировать распределение луча для избирательного освещения съемочной сцен. Используются со светодиодным осветителем Godox S30. 

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