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-10 %
Godox R200-CF набор цветных фильтров для R200
Godox R200-CF набор цветных фильтров для R200

Godox R200-CF набор цветных фильтров для R200

Godox
Артикул: OLE-1592

Godox R200-CF набор цветных фильтров для R200

Набор цветных гелевых "фолиевых" светофильтров для коррекции цветовой температуры, изменения яркости и цветового решения при съемке различных объектов и предназначен для использования с импульсной кольцевой головкой Godox R200.

В набор входит 12 фильтров. Фильтры устанавливаются в специальные пазы на корпусе головки.

Описание

Godox R200-CF набор цветных фильтров для R200

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