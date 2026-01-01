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Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox R200-CF набор цветных фильтров для R200
Набор цветных гелевых "фолиевых" светофильтров для коррекции цветовой температуры, изменения яркости и цветового решения при съемке различных объектов и предназначен для использования с импульсной кольцевой головкой Godox R200.
В набор входит 12 фильтров. Фильтры устанавливаются в специальные пазы на корпусе головки.
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