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Godox QR-P120T-G соты для QR-P120T
Godox QR-P120T-G соты для QR-P120T

Godox QR-P120T-G соты для QR-P120T

Godox
Артикул: OLE-3230

Сотовая насадка на октобокс QR-P120T. Диаметр 120 см. Крепление с помощью липучки. Сотовая насадка позволяет сузить световой поток, сформировать красивое пятно освещения и уменьшить паразитные засветки фона при сложной постановки света.

Описание

Godox QR-P120T-G соты для QR-P120T

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